印度電子及資訊科技部官員及媒體今天透露，基於國安及隱私考量禁用廣受歡迎的影音分享平台抖音（TikTok），以及其他58款中國應用程式（App）數週後，已再禁止47款中國App。

中印兩國6月中旬在喜馬拉雅山區邊界爆發衝突，造成印方20名軍人喪生，中方傷亡人數不詳，自此兩國緊張情勢加劇。印度國內反中情緒高漲，引發街頭示威及要求禁止中國產品的聲浪。

印度電子及資訊科技部要求匿名官員告訴法新社：「我們又禁止了47款來自中國的手機App，這項持續的行動凸顯政府對於數據隱私及安全性的嚴正態度。」

這名官員表示：「這項禁令是在週五發布。如同先前禁用的59款（中國App），這次47款App大多數也是基於同樣理由禁止，其中多款是先前被禁應用程式的輕量版或變化版。」

印度目前未有關於這項禁令的官方聲明，也沒有政府發布的相關命令，但主要媒體已廣泛報導這項消息。

媒體今天報導，其他275款中國App也可能因為類似考量列入擬禁名單，包括中國科技巨擘騰訊（Tencent）旗下高度熱門手遊PUBG Mobile。

中國共出口逾3000款產品至印度，從玩具、化妝品及手提包，乃至家用電器、藥品、汽車零件和鋼鐵等。

(中央社)