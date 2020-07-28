中國推動港區國安法引起歐洲聯盟27會員國關切，預計最快在7月28日將對外正式回應，除禁止向香港出口用於鎮壓及監視的設備，也將提出居留及簽證方面措施。

國際反對北京推動制訂港區國安法，除加拿大、澳洲及英國宣布中止與香港的引渡協議，美國總統川普7月14日宣布簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），可對實施港區國安法的中國官員與金融機構祭出制裁與簽證限制。

在歐洲方面，除歐洲議會提案強烈譴責北京不斷干涉香港內政，呼籲會員國向國際法院提訴訟外，歐洲聯盟27個會員國代表上週在布魯塞爾開會後同意將作出正式回應。

歐盟預計最快在7月28日宣布具體內容，可能包括限制出口用於鎮壓及監視設備、提供香港學生獎學金及關注香港民運人士的審判、密切關注香港9月立法會選舉、審視貿易往來，以及由會員國提出庇護、簽證、居住及移民措施。

歐洲聯盟7月13日舉行外長會議時決定，中國實施港區國安法影響歐中關係，歐盟將協調會員國採取行動。

隨後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）7月22日強調，香港的自治、穩定及保障自由等嚴峻挑戰進一步升高，對此歐盟不會袖手旁觀，看著中國試圖透過實施嚴厲的國家安全法進一步削減香港自由。

不過，27會員國雖同意在歐盟層級作出回應，但因歐洲盼與中國早日達成貿易協定，外界關注歐盟28日回應的強度。

(中央社)