不怕人的野生狒狒，和牠近距離接觸可能非常危險，據英國《太陽報》報導，位於英國默西塞德郡的諾斯利野生動物園內，居然有車輛被數十隻狒狒包圍！

報導引述一名當時在動物園參觀的網友表示，他看到狒狒手裡拿著螺絲起子、電鋸和小刀等工具，似乎是想拆解這輛汽車，這樣的場景相信很容易讓人聯想，根本就是台灣的汽車零件「殺肉場」！

其實，這已經不是園內的狒狒第一次群起圍攻遊客的車輛了，據悉，諾斯利野生動物園的狒狒早就已經是「惡名昭彰」，牠們不但會拔掉遊客汽車上的雨刷、若是車門被打開後，還會闖入車內折斷後視鏡，甚至在車裡搗蛋！遊客們見狀有只能趕緊「敬而遠之」。

根據野生動物園附近的修車廠業者表示，不少民眾車輛被狒狒們拆解後，小朋友還覺得很好玩，殊不知家長可是要花一筆錢來修繕，有些車主除了修繕費用外，因為狒狒還會竊走車輛的車牌，部分車主們還必須花時間跑一趟監理所來重新申請車牌；根據報導，諾斯利野生動物園因新冠肺炎疫情的關係一度暫時關一段時間，在6月才重新開放。

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(中時新聞網)