54歲的姚黛瑋，去年爆出和加拿大籍老公錢伯陞於2017年簽字離婚。7月18日深夜，本刊記者在台北市安和路巷內，直擊恢復單身的她，與一名年齡相仿的男子手勾手甜蜜散步，聊到開心處更不顧旁人眼光，在街上親了起來。這位嘴大吃四方的「闊嘴大叔」，竟是7年前和她傳出牽手情的人夫趙傳亨。

7月18日晚間10點，本刊記者行經台北市安和路時，巧遇穿著T恤短褲、露出雪白大腿的姚黛瑋，和一名打扮同樣休閒的中年男子，走出一間日式和牛燒肉店，從表情看來，似乎是吃得滿意、喝得盡興。兩人在店門口與殷勤送客的店員閒聊好一會兒，才緩步離去。

姚黛瑋和趙傳亨嗑完肉肉後，手勾手甜蜜散步。（圖／本刊攝影組）

姚黛瑋身旁的男伴，早在2013年8月20日的颱風夜，就被媒體拍到陪姚黛瑋逛內湖美式賣場，還一同出席朋友聚餐，身分是「台和實業」董事的趙傳亨。當晚酒足飯飽的兩人，看來沒有其他安排，隨興散起步來，似乎是想藉此消化豐盛的晚餐。姚黛瑋走著走著，先是勾起趙傳亨的手，接著將身體緊貼對方。

夜色加上酒精催化，姚黛瑋和趙傳亨情不自禁在街上噘嘴親吻，十分浪漫。（圖／本刊攝影組）

走了幾步後，姚黛瑋先是拉了拉趙傳亨的手臂，兩人接著四目相交，隨即天雷勾動地火，在空蕩的巷子深情一吻，只見姚黛瑋笑得燦爛，兩人的背影就此消失在暗巷之中。看來時隔7年，卸下人妻身分的姚黛瑋，已走出失婚陰霾，在感情路上勇敢地做自己，與趙傳亨的友情邁向另一階段，只是男方婚姻狀況不得而知。

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(中時新聞網)