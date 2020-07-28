1999年姚黛瑋與大她11歲的加拿大籍老公錢伯陞結婚，2012年自爆因老公赴大陸北京工作多年，夫妻倆漸行漸遠，婚姻疑似出現危機；不避諱聊私密性事的她，更坦言會靠按摩棒DIY解決需求。2013年姚黛瑋被拍到在暗巷與已婚的趙傳亨牽手，當時她堅稱兩人只是一起運動的好友，因自己個性洋派，才和對方有比較多的肢體接觸；趙傳亨則表示，他老婆與姚黛瑋彼此認識。

1999年姚黛瑋嫁給大她11歲的加拿大籍老公錢伯陞，婚後因聚少離多，2017年簽字離婚。

當時姚黛瑋還無奈地說，報導一出可能真的會就此離婚，到了2017年，她與錢伯陞果真簽字離婚；經過兩年的沉澱，才接受失婚的事實，離婚消息於去年曝光。姚黛瑋透露，離婚後有案子仍會詢問前夫，兩人像是工作夥伴，「我們只是不能做夫妻，彼此還是最好的朋友和家人，平時會互通電話報平安。」

熱衷參加鐵人三項運動的姚黛瑋，自爆在騎腳踏車的過程中認識趙傳亨。

出道超過30年的姚黛瑋，1984年參加第五屆「金韻獎」後成為歌手，出過多張專輯。1991年她與曹蘭在綜藝節目扮演「檳榔姐妹花」，以半屏山假髮及操台灣國語的本土風格暴紅，之後更拓展跑道，在舞台劇、節目主持、模仿秀及電視劇都相當成功，更入圍過金鐘獎「最佳女配角」。

姚黛瑋曾以《幸福蜜方》中性感的「菲菲姊」一角，入圍第48屆金鐘獎「最佳女配角」。

歌手出身的姚黛瑋，在戲劇、主持和模仿秀等領域都相當成功，去年曾客串演出連續劇《守著陽光守著你》。

2003年，姚黛瑋因患有輕微憂鬱症，開始接觸心理諮商課程，之後考上實踐大學「家庭研究與兒童發展學系」，修習心理輔導課，以第一名畢業；前年她更取得加拿大「海文學院」的心理諮商學位，如今在兩岸開設心理成長課程，開創事業第二春。由於熱愛運動，姚黛瑋透過跑馬拉松及鐵人三項等活動，走出情緒低谷，也因此結識興趣相同的趙傳亨。兩人從爆出緋聞至今已7年，互動依然緊密，令人好奇關係是否會更進一步。

2019年9月，姚黛瑋宣布取得加拿大「海文學院」心理諮商學位，成為該學院第6位華人畢業生。（翻攝自姚黛瑋臉書）

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(中時新聞網)