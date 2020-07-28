「順發會計師事務所」總經理王年泰（王男、約60歲），在外宣稱可以協助企業主辦理與銀行間增貸業務，在被害人深信不疑地將公司大小章與存摺給他後，王男竟擅自到銀行領取空白支票、自行填寫金額後，再到錢莊換取現金，帶著女友到處遊山玩水、吃喝玩樂，讓受害人心中極度不是滋味。

「真的是很後悔認識他，把我搞成這樣！」阿剛（化名、43歲）說，他與公司股東阿強（化名）在今年2月1場政商名流的餐會中結識王男，3人在餐敘場合中相談甚歡，甚至還到其他地方續攤。

一行人酒酣耳熱之際，阿剛向眾人聊到，他的鋼材公司因為將承接新北市新埔捷運站一帶建案的鋼樑業務，正在煩惱該如何向銀行辦理增額貸款，王男一聽，臉上溢出藏不住笑意，開始不斷勸酒，並對2人稱兄道弟。事後，王男還精心準備高檔的海鮮到阿剛的公司送禮拜訪，此時的阿剛萬萬沒意識到，自己正步入王男精心編織的陷阱。

阿剛拿起竹北分局報案的三聯單、以及支票掛失止付，控訴王男將公司資產捲走後，留下一屁股債給他。（圖／鄭清元攝）

「我可以幫你處理與陽信銀行之間的往來增貸業務，也可以幫忙處理你們公司的帳。」王男對阿剛頻頻灌迷湯，而阿剛看著眼前的王男帶著眼鏡、斯文老實的樣子，便不疑有他拿著公司大小章、身分證件等，在王男的帶領下到陽信銀行東桃園分行開了1個公司帳戶，並依照王男要求將存摺、印章交與王男。

剛開始，銀行確實核撥400萬貸款進到阿剛公司帳戶中，此舉更讓阿剛深信王男所言不假，但是手中握有阿剛公司大小章以及存摺的王男，早已暗中進行他的「五鬼運財」計畫，逐步將阿剛公司資金掏空殆盡。

王男先是向陽信銀行東桃園分行申請1本鋼材公司名義的空白支票，然後將這些支票填寫上金額，分別向地下錢莊、友人「用支票換現金」，錢莊向銀行照會後確信支票為真，因此讓王男以支票兌了3400萬元現金。

王男為了不讓身分曝光，還使用假名「王昀恩」，繼續到處招搖撞騙。（圖／讀者提供）

對此，記者撥打王年泰名片上手機，但該門號已為空號，記者另撥打2支被害人提供的王男手機號碼，也都無人接聽，傳訊息亦未獲得回應；陽信銀行總行一名葉姓襄理表示，東桃園分行核發支票皆符合程序，至於為何沒有通知當事人就將支票輕易交給王年泰，他則表示，總行沒有接獲相關申訴，若有接到將會積極介入調查。

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(中時新聞網)