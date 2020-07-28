新北市1名無牌會計師王年泰（王男、約60歲），聲稱可以幫忙企業主向陽信銀行辦理增貸，但王男將欲貸款的企業主印章與公司大小章、存摺拿到手後，卻將企業主的空白支票私自從銀行領走，接著再拿到錢莊變現，而銀行卻始終沒通知被害人，直至支票跳票，企業主才發現公司資產已被搬運一空。

更誇張的是，陽信銀行人員竟要被害人向警方謊稱「支票在公司被偷。」並非由陽信銀行交付，這個不合理的要求讓被害人質疑「陽信是不是共犯？」

今年6月8日，鋼材公司老闆阿剛（化名、43歲）接到陽信銀行電話表示，鋼材公司無力支付1張200萬元的支票，阿剛納悶「我沒有開支票給別人啊！」一問之下，才得知陽信銀行未經他的同意，就將整本空白支票交給王男，才讓王男到處開支票，掏空公司資金，票期甚至已經開到今年9月。

阿剛此時完全傻眼，急忙到竹北分局豐田派出所報案，也到陽信銀行辦理支票「掛失止付」，但是陽信銀行處理態度與流程讓阿剛憤怒。阿剛表示，他要求陽信銀行提出說明，「為何沒有經過公司同意就將支票交給王男？」但陽信1名陳姓襄理只跳針式回覆「有請小姐通知。」但阿剛向銀行索取雙方電話錄音、與阿剛的往來簡訊，卻杳無音訊。

更誇張的是，陳姓襄理在案發後還到阿剛公司，「拜託」阿剛對於支票的事「能『私下處理』，不要把事情鬧大。」但遭到阿剛拒絕。陳姓襄理甚至要阿剛到警局筆錄時做偽證，要求阿剛對警方表示「支票是在公司被王男偷走，並非由陽信銀行交付」。種種離譜狀況除了讓阿剛覺得可疑外，更讓他質疑「陽信就是協助王男的共犯。」

對此，記者撥打王年泰名片上手機，但該門號已為空號，記者另撥打2支被害人提供的王男手機號碼，也都無人接聽，傳訊息亦未獲得回應；陽信銀行總行一名葉姓襄理表示，東桃園分行核發支票皆符合程序，至於為何沒有通知當事人就將支票輕易交給王年泰，他則表示，總行沒有接獲相關申訴，若有接到將會積極介入調查。

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(中時新聞網)