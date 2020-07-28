自稱是「順發會計師事務所」、「順發管理顧問公司」總經理的王年泰（王男、約60歲），藉由出席政商名流聚會結識各領域的企業主，向他們聲稱與銀行關係良好，可以協助辦理增貸，待取得欲貸款企業主公司的大小章、存摺後，就使出「五鬼運財大法」，在外盜開支票變現，逐步掏空企業主公司資產。

本刊調查，王男會利用參加政商名流聚會場合，例如：高爾夫球聚會、餐酒會等，結識各行各業公司老闆，若是對方透露最近有增貸需求時，他就會主動釋出訊息，聲稱自己與銀行界相交甚篤，在拿到被害人支票後，便到處用支票換現金，逐步掏空被害人公司。

曾被王男掏空的鋼材公司老闆阿剛（化名、43歲）當初對王男深信不疑，便把大小章、存摺交給王男處理，豈料，王男利用大小章向陽信銀行申請支票後，竟在外利用支票向錢莊變現，阿剛將事發經過公布在自己的臉書後，許多企業界老闆朋友也紛紛自爆，過去都曾被王男「弄過」，至少有近10人約被騙走上億元，且受害人數還在增加中。

1名從事海鮮買賣的楊董（化名、60歲）就指出，他過去也曾遭王男用同樣方式搬走超過2000萬，「他拿走我們的錢，還請司機開名車到處遊山玩水，剩下我們日子苦哈哈。」楊董也透露，王男為免身分曝光，還在名片上印假名字，且目前還在找下1家公司下手，企業老闆們要特別注意。

究竟王男是何背景，能輕易騙過許多老闆，還將被害人資金搬運一空？本刊調查，王男年約60歲，畢業於中興大學森林系，雖然在大學時沒有就讀會計類科系，他仍開立了順發會計師事務所，對外宣稱在已倒閉的順發國際顧問管理公司以及順發會計師事務所2間公司擔任總經理。

本刊調查，王男過去確實有過會計師執照，但曾因為《詐欺罪》入獄服刑，還曾涉犯多項《偽造文書》、《違反商業會計法》、《違反稅捐稽徵法》等罪，都遭到法院判刑，可說前科累累，因此會計師執照早已被吊銷。

王男經常參加政商名流聚會場合結識各行各業公司老闆，並透露自己對於增貸業務很有一套。（圖／讀者提供）

律師王志超表示，王年泰盜開支票行為，將涉及《偽造有價證券罪》、《詐欺罪》、《背信罪》；至於陽信銀行責任，律師劉文瑞則說，陽信銀行應通知而未通知，若是被害人可以舉證，陽信銀行將負《民法》過失損害賠償責任，此外王志超也提醒，民眾不應將公司大小章交予任何人，甚至是會計師，若是不慎遺失，應盡速辦理變更印鑑章。

對此，記者撥打王年泰名片上手機，但該門號已為空號，記者另撥打2支被害人提供的王男手機號碼，也都無人接聽，傳訊息亦未獲得回應；陽信銀行總行一名葉姓襄理表示，東桃園分行核發支票皆符合程序，至於為何沒有通知當事人就將支票輕易交給王年泰，他則表示，總行沒有接獲相關申訴，若有接到將會積極介入調查。

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(中時新聞網)