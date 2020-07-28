美國知名電影《神鬼交鋒》男主角用高明詐術騙取資金的手法，至今仍讓影迷津津樂道，類似情節也在台灣真實上演！1名無牌會計師王年泰（王男、約60歲），聲稱可以幫助企業主辦理與銀行間的增額貸款，取得被害人公司大小章後，卻盜開支票向錢莊換取現金，直至支票跳票，被害人才驚覺公司資產已被搬運一空，會計師也人間蒸發，至今受害人仍持續增加，粗估遭掏空金額已有上億元。

7月21日，竹北市1間鋼材工廠內，原本應該是工人繁忙趕貨的時間，但如今卻是空無一人，鋼架半成品、設計草圖堆置一旁，只有幾台停擺的機械，工廠老闆阿剛（化名、43歲）落寞的坐在椅子上，看起來格外心酸。

「我們現在都沒有辦法出貨，沒有票可以付給下游，上游也因為我們公司的信用問題都停止提供原料給我們。」阿剛說，自從委託王男處理公司帳務後，他先私自拿著公司大小章到銀行領取支票，之後到處用這些支票向錢莊換取現金。

幾個月來，鋼材公司不但遭掏空，甚至因為被王男偷開出去的支票跳票，連帶公司也被聯徵中心列入「拒絕往來戶」。鋼材公司股東阿強（化名）將事發經過公布在自己的臉書後，許多企業界老闆朋友也紛紛自爆，過去都曾被王男使用相同手法「弄過」，至少有近10人約被騙走上億元，且受害人數還在增加中。

王男2013年創立順發會計師事務所及順發企業管理顧問有限公司，他並自稱是這二間公司的總經理。（圖／翻攝LINKED IN網站）

但儘管如此，王男掏空完公司後，除了神隱避不見面，同時又找尋下1間公司準備下手，拿著掏來的錢到處遊山玩水，讓許多企業主氣的牙牙癢，卻拿他沒辦法，而陽信銀行的擺爛態度也令人無法苟同，應該要出面說明並負起責任。司法單位應立即介入調查，還給被害者一個公道，也避免再有下一間公司受害。

對此，記者撥打王年泰名片上手機，但該門號已為空號，記者另撥打2支被害人提供的王男手機號碼，也都無人接聽，傳訊息亦未獲得回應；陽信銀行總行一名葉姓襄理表示，東桃園分行核發支票皆符合程序，至於為何沒有通知當事人就將支票輕易交給王年泰，他則表示，總行沒有接獲相關申訴，若有接到將會積極介入調查。

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(中時新聞網)