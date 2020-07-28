雲林縣斗六西市場裡的「吳師傅燒臘」，每天不到早上十點，外送電話、叫餐APP便響個不停。採訪當天，老闆吳弘鈞還來不及抹去額上的汗珠，幾位剛買完菜、準備外帶拼盤加菜的主婦們又衝進門；一旁的澳門籍老闆娘手腳俐落快速，一袋鴨肉兩張百鈔，兩分鐘搞定，接著又忙著處理二位數起跳的外送便當訂單，盡心餵飽附近工業區的上班族。

淋上當日現切蔥油的「豉油雞腿飯」，也是人氣便當之一。（80元）（圖／于魯光攝）

店內最為人稱道的「超級三寶飯」，就是讓老闆在網路暴紅的招牌。香甜入味的蜜汁叉燒、脆皮鹹香的燒鴨，外加一整隻油雞腿，霸氣地覆蓋在配菜上，肉量是其他便當店的兩倍，多到白飯都露不了頭，而且只賣一百元。老闆要讓客人吃得飽足的堅持，老主顧大讚「誠意十足」。

現剁烤鴨汁多皮脆。（200元／半隻）（圖／于魯光攝）

過去短居澳洲時，吳弘鈞從燒臘館子的老師傅，承襲了好手藝。兩年前他回到家鄉雲林縣，便決定和太太一起開館子，每日一早備料，確保皮脆肉潤，烤鴨選用宜蘭櫻桃鴨，醃料則用海鮮醬、豆豉醬提鮮。除了便當，烤鴨、叉燒、脆皮燒肉等好料，都能外帶半斤或整隻，回家就有現成的主餐上桌。

可任意搭配的雙拼，叉燒肉和燒鴨最為搶手。（圖／于魯光攝）

吳師傅燒臘（西市場）

小小一個攤位，卻讓饕客大大滿足。（圖／于魯光攝）

地址：雲林縣斗六市興南街42號

電話：0982-979-965

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(中時新聞網)