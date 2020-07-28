當坊間雞排價格一路飆到約八十元時，新竹市東門國小旁「巧媽咪美味小吃」的「雞排飯」，不但附上三樣配菜，炸雞排還比臉大，卻只賣八十五元，讓客人直呼「不可能發生的事」。

「經濟便當」即使多加一塊燒肉也僅加價15元。（35元）（圖／于魯光攝）

由於先生早逝，老闆娘楊碧霞化身超級女強人，獨自照顧四個孩子和婆婆，在沒什麼裝潢的小店努力著，一肩扛起家計。雖然要賺錢，她也不捨讓莘莘學子吃不飽，決定薄利多銷「俗擱大碗」的飯盒，一晃就是三十年；這裡承載許多人學生時代的美食記憶，不少人結婚生子後，還會上門回味當年滋味。

比臉大的雞排，每日一早醃製、現點現做。（圖／于魯光攝）

總把客人當作自家人對待的老闆娘，廚藝師承母親，製作的便當兼具健康與美味。放入油鍋裡炸得噗滋作響的雞排，是每日透早醃製、現裹乾粉下鍋，外皮薄脆且保有雞肉鮮甜；為了讓白飯吸收雞排的肉汁精華，老闆娘剪開炸到金黃酥脆的雞排時，總趁著「肉汁橫流」之前裝進便當。

雞胸肉手拆撕而成的「雞絲飯」，可口美味。（40元）

店家的另一個祕密武器，是三樣菜僅售三十五元的「經濟便當」，如果要多加一塊燒肉，也只要額外掏出十五元，是食量小的人與女學生的最愛。便當的配菜不加味精，顧客可自選，店家最推薦充滿鹹香最下飯的梅乾菜；若是內用可免費加白飯，熱湯及飲品則無限暢飲，沒吃飽可別踏出店門一步。

自選三樣配菜的「燒肉便當」，經濟實惠。（50元）

深耕30年的巧媽咪，餵飽鄰近補習街的學生族群。（圖／于魯光攝）

巧媽咪美味小吃

地址：新竹市東區民族路33-6號

電話：（03）525 9360

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(中時新聞網)