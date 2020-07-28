「六十元『台式鵝肉蓋飯』，看到飯會很失禮。」本刊記者看見許多網友大推「養鵝聖地」雲林縣四湖鄉的小吃店時，心想這應該是熟客才會有的特殊待遇吧！實際走訪後，發現四湖郵局對面「勇伯鵝肉」的「鵝肉蓋飯」果然霸氣十足，鵝肉切片豪邁地鋪滿整個飯盒，果真看不見白飯，禮數滿滿，不愧是打出名號的招牌料理。

淋上高湯醬汁的鵝肉蓋飯，去骨鵝肉的潤嫰鮮美，配菜是用鵝肉高湯滷製的脆筍，搭配入口鹹香四溢，毫無一絲腥味；雖然店家有附上甜辣醬，但其實無需沾醬，就足以令人豎起大拇指。此外，大口扒入慢慢浸潤高湯的米飯，又香又過癮。

新鮮的鵝腸、下水、鵝心汆燙後，各有不同口感（燙綜合60元）（圖／于魯光攝）

本刊記者也大推手工自製的「鵝米血」。以純鵝血與糯米蒸煮而成，入口彈牙無腥味，口感扎實少有米粒感，咬下去全是香氣飽滿的鵝油香；加碼來一份「燙綜合」，切些有嚼勁的鵝胗、清脆鵝腸及下水，汆燙後加入薑絲、蔥絲及鹽、米酒簡單調味，豐富程度猶如鵝肉全席，一頓下來卻只要百元就能搞定。

老闆最推薦的「鵝米血」是必點小菜。（30元）（圖／于魯光攝）

不起眼的「勇伯鵝肉店」是外地人極少知道的老店。（圖／于魯光攝）

勇伯鵝肉

地址：雲林縣四湖鄉中正路358號

電話：無

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(中時新聞網)