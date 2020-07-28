馬林魚27日隊上一口氣爆出十多名新冠肺炎感染者，衝擊自家與他隊賽程，讓大聯盟再現停擺危機。聯盟發出備忘錄給各隊高層，表示目前還不會中斷球季，只要求提升防疫層級，包括「建議大家都去打流感疫苗。」職籃NBA也跟進下令防疫升級。

依照開季前勞資共識，大聯盟設下停賽3條件，其中包含「參賽的球員人數(陣容)不足以維持大聯盟的競爭強度」。停賽的決定權交給了聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)，但具體要感染多少人才會停賽，曼佛雷德沒有訂出明確數字。

「如果有一兩支球隊損失了部分球員，並且有很長時間無法比賽，這就會衝擊整個賽季，屆時我們必須非常慎重地重新考慮。」馬林魚隨隊出征費城的33位球員高達11位染病，他們暫時無法返回邁阿密。曼佛雷德確實在開季前說過，能打完60場例行賽就算走運了。

外界批評大聯盟在馬林魚爆出首例感染後，沒有及時喊停他們與費城人的比賽，拖累接下來費城人與洋基的賽程(金鶯與馬林魚賽事也被延後)。此外白襪總教練倫特利亞(Rick Renteria)28日賽前出現咳嗽等症狀，必須等檢驗報告出爐才能回歸，白襪與印地安人的比賽則因天候不佳取消。

(中時新聞網)