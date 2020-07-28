在兩岸關係與美中關係陷入緊張後，大陸有關武力統一的言論經常出現在媒體輿論中。對此，政治大學東亞研究所榮譽教授邱坤玄認為，大陸會不會對台動武，關鍵在總統蔡英文所領導的政府有無積極配合美國「反共」的態度與作為，目前蔡英文在處理兩岸上一貫謹慎，應可維持兩岸冷和關係。

上周美中相互關閉對方一個總領事館，同時美國國務卿蓬佩奧發表對華政策演講，聲稱半個世紀來的對話接觸政策已經失敗，民主國家應一起對抗中共，預示中美「新冷戰」的開啟。中美快速走向冷戰且醞釀軍事衝突，可以預見兩強從冷戰走向熱戰邊緣。身處風暴圈的台灣很可能蒙受連帶損害，成為美中纏鬥的祭品。

對此，邱坤玄接受港媒《中評網》採訪時表示，以蔡英文目前處理兩岸態度來看，除非蔡積極配合美國反共態度和作為，否則蔡仍謹慎維持不主動、不挑釁的作為，應可維持兩岸冷和的關係。但邱也指出，若民進黨2024年再度取得執政，到時兩岸情勢將難以預料。

(中時新聞網)