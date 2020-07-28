行政院長蘇貞昌27日前往南投視察中興新村，他指出其政治生涯是從省議會、省政府開始的，「在當省議員8年期間常到中興新村爭取經費、接洽業務，對於中興新村有很多回憶！有評論認為，該會勘行程除了綠營人士與會，完全不見藍營人士甚至連縣政府人員都沒在受邀之列，顯然主要目的在於，對外展現綠營在南投建設的決心。綠營若想活化中興新村，得向藍營溝通協調，藍綠角力成未來關注焦點。

蘇揆昨表示，中興新村由辦公區、宿舍區及園區等三區塊組成，因為時移世異，省政府功能調整，中央應隨時代變化及不同任務，從國家高度作整體政策決定與引導，包括村內許多建築已損壞，也應趁現在全面盤點。此外，他說台灣民主漸成熟，已是「有政府、會做事」，請國發會從國家發展的角度盤點資源，妥善規劃中興新村。據《中評社》評論指出，蔡英文下令2022年民進黨要拿下南投執政權，近期蔡親自到南投拜廟，並積極拉拔綠營檯面上最可能的提名人選蔡培慧，且開出台中捷運延伸南投、中興新村活化等建設支票，交由蔡培慧主導聯繫，做球給對方。

該評論提及，行政院中辦27日安排會勘，值得注意的是，該會勘行程除綠營人士外，完全不見藍營人士或縣政府人員，可看出主要目的在於對外展現綠營在南投建設的決心。不過國民黨長期執政南投，縣政府對於中新興村的管理也頗有興趣，因此早在2011年便將園區劃定為文化景觀區，近九成面積被列入文資保存範圍，無法隨便開發建設。因此，蔡政府即便有心落實建設支票，也得問過藍營縣府。

(中時新聞網)