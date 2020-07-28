1頁要350億？！政院2100億紓困報告 僅6頁說明

行政院會上周通過「紓困3.0」新冠肺炎特別預算的第2次追加預算，目前已送請立法院審議，卻遭國民黨批評，總數2100億元的預算報告書非常簡略，甚至說明欄只有6頁，其餘都是金額列表，等同一頁就要花上人民350億。行政院長蘇貞昌回應，錢都會花在刀口上，民進黨立委則反批在野黨，應該苦民所苦，跟行政院一起幫人民紓困。

振興預算報告2100億只有6頁說明，內容更誇張，國民黨記者會批，高達1235億元的「不敷使用」科目。根本就是1.0、2.0預算編列完全不切實，行政院除了會宣傳外，政策推動、財政紀律完全不及格。

國民黨立委林為洲：「只看到裡面用一句話叫不敷使用，不敷使用，有1235億就是前面不夠的，編列預算上面這個都是不及格的。」

林為洲（中）、林奕華（左）、洪孟楷（右）27日召開記者會。（黃世麒攝）

不只是不敷使用，細看預算報告書內容，僅僅6頁說明。第一頁只表明根據法規，要再要求追加1500億元，然後用形容詞侃侃而談，政府紓困防疫做得真讚，到第二頁開始描述全球經濟很慘，錢不夠用，然後三、四、五頁通通都是在羅列各部會需要多少錢，附註全部都用舉債來付，全民買單，最後一頁則是描述債務在控制範圍內。

國民黨立委洪孟楷：「不是9億、不是12億，而是高達22.56億，這是三倍券的行政成本。」

藍委質疑，從政策目標到實施內容，甚至是前兩期的實施成果，立法院提交預算報告的基本通通都沒檢附，不過行政院長蘇貞昌卻有話說。蘇貞昌：「我們能夠幫忙最需要幫忙的人，同時能夠振興經濟，每一個錢都花在刀口上。」

民進黨立委許智傑：「也希望國民黨可以苦民所苦，跟行政院一起來幫助人民紓困。」

行政院用6頁報告要2100億預算，一頁報告價值350億，人民血汗錢有沒有花在刀口上，恐怕也將被一一檢視。

(中時新聞網)