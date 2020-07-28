天風國際證券點名光學鏡頭產業競爭版圖長線變化，引發資金在玉晶光（3406）、舜宇光、Semco間挪移後，外資圈對光學二哥玉晶光護航艦隊啟動，美銀證券看好玉晶光7月營收拚五成，逆勢將推測合理股價拉上900元。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤，上周發表鏡頭產業競爭變化看法，先後促使Semco於22日強拉尾盤、大漲4.76％，舜宇光走強；玉晶光最多則由22日高點791跌至627元，波段回檔二成，顯示法人資金受其看法牽動。不過，隨玉晶光短線跌深，加上市場資金充沛，以及外資鎖定布局iPhone供應鏈強棒等三大條件俱足，外資出面護航激發資金低接熱情。

美銀證券指出，市場擔憂南韓與大陸供應商搶進蘋果供應鏈，導致玉晶光股價大幅下挫，然供應鏈調查指出，玉晶光與潛在新進入者於蘋果接下來新品循環的重疊極為有限，其下半年的營運展望依然強大，股價近期拉回是絕佳買點。

美銀認為，將iPhone新品循環放量、更高的鏡頭內含價值、更多的市占分額三項利多合併來看，研判自7月開始，玉晶光營收月增率會是非常可觀的40～50％，整體第三季營收季增上看66％、單季毛利率也可望有五成水準。

外資對玉晶光2020～2022年每股純益表現持樂觀看法，分別是31.33、49.05、59.01元，尤以2021年將大增56％最吸睛。

(工商 )