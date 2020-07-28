晶圓代工龍頭台積電氣勢如虹，挾外資圈全面升評、調升財務預期，市值突破11兆元、站上全球第11名，迎來「雙11」之喜；亦帶動晶圓代工二線廠聯電、IC設計龍頭聯發科等半導體指標全速狂飆，加權指數盤中最高達12,686點，刷新歷史紀錄。

台積電受惠英特爾委外代工7奈米CPU的想像空間，摩根大通證券預期，當英特爾外包全部PC與伺服器CPU後，樂觀預期台積電2025年每股純益多出6元，全年度上看34元。龐大的長線獲利成長動能，激勵國際資金24日便超前瘋買台積電1.3萬張，當日ADR欲罷不能、繼續大漲，外資27日再加碼台積電1.8萬張。

台積電市值先前才升至全球第13位，經過一輪漲停助陣，台積電市值3,832億美元，輕鬆超車零售巨擘沃爾瑪與信用卡大品牌VISA，現離嬌生的3,899億美元一步之遙，若順利超越，台積電將正式進入全球十大市值企業之列，再為台股書寫新歷史。

其次，台積電27日順利攻抵漲停後，總體市值突破11兆元，足足比3月19日台股波段低點時，高出4.5兆元，台積電市值暴增七成最大推手，就是熱錢氾濫、帶動國際資金自3月中下旬迄今買超台積電24.5萬張。

國際熱錢不只力挺權值王，對IC設計王者聯發科亦關愛有加，台股低點的3月19日以來，累計買超聯發科8.5萬張，一舉把聯發科送上「破兆后座」；相對地，鴻海同期間遭外資大賣11.7萬張，市值排名退居老三、惟仍保住兆元市值。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）最新升評台積電，並指出，高效能運算（HPC）領域提供多重動能，看好在超微（AMD）、大陸CPU、人工智慧（AI）加速器、5G基礎建設，以及最新的英特爾委外訂單加持下，帶動台積電HPC業務於2022年回歸雙位數成長。

(工商 )