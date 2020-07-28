日本海事協會（ClassNK）於日前加入海事運輸系統資訊分享及分析中心(Maritime Transportation System Information Sharing Analysis Center，簡稱MTS-ISAC)，成為不斷成長茁壯的海事社群的一員。該協會也因此成為首個船級協會暨首個非美國組織正式加入MTS-ISAC，有助擴展MTS-ISAC的支援範圍。

此次合作對這兩家非營利組織而言，皆為創新的夥伴關係，雙方旨在加強船舶和岸上的資安風險管理。藉此合作，該協會可參考社群對網路威脅情報加以分析、採取對策的實例，提升該協會的網路資安相關指南，協助業界能早一步預防網路事件發生，避免對海上航行安全造成負面衝擊。

該協會表示，船舶與岸上的資安工作將於2021年起提升審查層級。根據國際海事協會（IMO）規定，2021年1月1日前，必須將海事資安風險管理納入安全管理系統。同時，美國海岸防衛隊（USCG）將於2021年10月1日起，對「海事運輸安全法」（Maritime Transportation Security Act of 2002）規定的資安風險管理設施進行年度檢查時，確認該設施是否符合規範。上述措施皆在督促海事業界必須優先處理資安問題，以保障海事運輸安全。

對此，該協會常務理事高野裕文（Hirofumi Takano）表示：「我們一直與國際船級協會聯合會 (IACS)、海事業界和資安專家密切合作，以了解及推廣在海事運輸系統中的最佳資安實務。藉由加入MTS-ISAC，我們會針對海事運輸系統相關者，提升現行、實際的資安威脅範例的能見度。這給了我們一個機會去補強、週期性更新ClassNK的資安標準，並思考如何提供最新的安全建議給我們的客戶，協助保障他們的資產免於網路威脅所害。IMO 2021法規即將開始執行，剛好我們與MTS-ISAC締結了合作關係，對我們的客戶來說是加分不少。我們很興奮能成為活躍、持續成長的MTS-ISAC社群的一員，希望我們的客戶能了解這層夥伴關係的價值」。

MTS-ISAC執行董事Scott Dickerson補充道：「我們很樂見ClassNK積極為MTS-ISAC提供船級協會的觀點，提升海事運輸系統社群的韌性，使我們可以迅速地運用資安控管來降低網路風險。ClassNK的加入是個社群夥伴關係能締造雙贏的完美範例，更能強化對相關業者的展示，說明實踐資安管理指南與建議，的確能減少暴露風險。

MTS-ISAC董事會知曉網路風險預防工作的重要性，支持與船級協會合作，結合我們的資訊分享生態系統，這對於建立起更強壯的社群資安文化來說是很關鍵的元素」。

MTS-ISAC於今年2月成立，很快就可見各單位採用其資安資訊分享服務，並透過其成員共享的資訊，建立起海事資安建議。海MTS-ISAC努力融合最佳實務與其情報產品，才能提供海事運輸系統關鍵的基礎設施相關業者更好的保障。日本海事協會是MTS-ISAC的第一個國際成員，期待日後有更多國際相關組織的加入。

(工商 )