根據美國國務院委託美國知名智庫戰略與國際研究中心(CSIS)，針對電信設備供應調查，公布全球5G乾淨網路名單，台灣電信三雄中有中華電(2412)及遠傳(4904)入列，惟獨缺台灣大(3045)，對此，台灣大回應，惟時間差所致，符合「5G乾淨網路」要件。

美國國務院主張5G乾淨網路跟途徑是最高安標準，故委託美國知名智庫戰略與國際研究中心(CSIS)調查，並公布全球5G乾淨網路名單，以台灣已經開台5G的電信三雄來看，中華電、遠傳均入榜，只是台灣大卻遭獨漏，也引發市場討論。

台灣大對於並未入列全球5G乾淨網路名單，回應指出，有關美國官方公布的「乾淨5G電信商」名單事，台灣大是於6月正式完成5G設備採購程序，未及時列入名單應係時間差所致，台灣大已宣佈由Nokia提供5G設備，並由Juniper提供傳輸設備，符合「5G乾淨網路」要件，消費大眾無須疑慮。

(時報資訊)