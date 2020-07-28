行政院長蘇貞昌27日前往南投視察中興新村，指出應隨時代變化及不同任務，從國家高度作整體政策決定與引導，如基於既有區塊的獨立性、區隔性，可規畫人才集中訓練、花園城市等園區利用，責成國發會從國家發展角度盤點資源，妥善規畫中興新村活化發展。

蘇貞昌首先聽取中興新村活化成果簡報，隨後參觀當年省長辦公室、會議室、台灣省政資料館，觀賞中興新村園區模型，並特別瀏覽歷任主席陳列室，重溫省政府從草創，到輝煌，走過半世紀的歷史軌跡。

蘇貞昌表示，中興新村由辦公區、宿舍區、園區等3區塊組成，隨著省政府功能因時移世異而調整，中央應隨時代變化及不同任務，從國家高度作整體政策決定與引導，包括村內許多建築已損壞，應趁現在全面盤點。

蘇貞昌指出，省政府歷史地位重要，應善用數位科技，完善資料整理，打造兼具歷史教育、文物保存、介紹台灣政治變遷的整體規畫。對此可多聽取各方意見，配合地方需要，帶動地方發展和收益，並能跟附近學術機構、中興大學結合，兼顧園區維護，創造雙贏。

國發會指出，中興新村未來活化方向以穩健活化為原則，結合政府及民間資源帶動創生轉型，以宿舍帶動周邊公共設施活化、強化生活機能，營造花園城市，推動漫遊生活，盼透過相關部會通力合作及公私協力地方創生，繁榮南投區域經濟，以達均衡台灣目標。

(時報資訊)