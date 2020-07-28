交通部研擬將觀光局升格為觀光署，日前在部長林佳龍主持下，召開首次「籌設觀光署諮詢小組諮詢委員會議」，概括觀光領域相關的交通部各部署機關、事業單位及專家學者，對於組織改造與組織法草案相關內容已有初步共識，未來將每個月定期開會檢討。

林佳龍指出，觀光署的組織改造應配合永續觀光發展趨勢，以高格局的前瞻思維，強化資源整合、產業發展、區域觀光、數位觀光等方向發展，並應突破機關本位、跳脫現有員額、編制及預算的限制，以「觀光主流化」的前瞻思維來整合觀光資源，讓效益極大化。

林佳龍表示，交通部特別設置「籌設觀光署諮詢小組」，就是要從自身做起落實「觀光主流化」，優先整合陸、海、空、觀光等局處相關業務。因此，諮詢小組成員概括交通部各部署機關與事業單位，並邀請多位民間專家學者擔任諮詢委員，強化資源整合效果。

觀光局指出，會中各委員對觀光署組織改造與組織法草案相關內容已有初步共識，未來將針對相關事業機關落實觀光主流化工作、分署及管理處組織任務、合作及分工、員額編制等議題持續檢討精進，預計每個月定期開會檢討，盼能完善各方共識，找出最佳發展方向。

(時報資訊)