博錸(6572)與美國MSB(Menarini Silicon Biosystems, Inc.)簽約供應癌症相關檢測試劑，已陸續完成多項產品驗證，即將開始出貨。MSB將以博錸的癌症檢測試劑提供檢測服務給全美27家知名的實驗室與學術機構，作為癌症研究與新藥開發的參考依據，達到精準醫療的目標。此外，博錸的新冠病毒核酸檢測試劑(IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit)也已小量出貨給MSB進行驗證，雙方未來合作項目可望再擴大。

博錸專注於發展包埋切片(Formalin-Fixed Paraffin-Embedded, FFPE)與液態切片(Liquid Biopsy)檢測試劑，瞄準生醫未來主流趨勢精準醫療與伴同性診斷市場，以自行研發的影像晶元磁片關鍵技術開發一系列癌症相關檢測試劑，所有FFPE產品均已取得歐盟認證(CE-IVD)。博錸針對非小細胞肺癌(Non-small-cell lung cancer, NSCC)開發出一系列完整的檢測產品，可檢測55項基因突變(DNA Mutations)、28項基因重組(Gene Rearrangements)、5項拷貝數變異(CNVs)，應用於精準診斷、治療管理及癒後監控，檢測的涵蓋範圍為目前市場上最廣，且具有高靈敏度(0.05-0.50%)，優於現行的即時聚合(酉每)連鎖反應(Real-time PCR)、次世代定序(Next Generation Sequencing,NGS)等基因檢測。

美國MSB為博錸歐洲經銷商Menarini Diagnostics, S.r.l.的子公司，主要服務對象涵蓋全美知名的實驗室與學術機構。博錸與MSB於今年6月2日完成合約簽訂，攜手推展美國市場，MSB將以博錸的癌症檢測試劑提供給MSB的27家客戶檢測服務。美國MSB以實驗室自行研發檢驗技術(Laboratory Developed Tests,LDTs)模式採用博錸的癌症檢測試劑，目前博錸產品已陸續通過MSB的認證，即將開始出貨。

此外，美國的新冠肺炎疫情仍未見趨緩，博錸正與MSB協商新冠肺炎檢測試劑的合作。博錸的新冠病毒核酸檢測試劑(IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit)已獲歐盟CE-IVD以及美國FDA EUA資格，目前已小量出貨給MSB進行驗證，雙方未來合作項目可望再擴大。

(時報資訊)