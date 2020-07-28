民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，接受網紅「志祺七七」的專訪，對於前高雄市長韓國瑜的政策問題，陳其邁表示，路平等一些基礎設施政策都會延續，而且他的道路品質會比韓國瑜更好，至於太平島挖石油和滿天星計畫這些天馬行空政策就會停止執行。

對於韓國瑜的路平政策，陳其邁表示，他在2018年選舉時也提過路平，路要把它弄平，不是把柏油重新鋪上去，問題就得到解決。陳更承諾，他的道路品質，一定要比韓國瑜好，而且耐用！所以即使是韓國瑜的政策，但是以他做事情的龜毛個性來看，一定會要求品質，也會找一個副市長，訂出一個路平做法的標準來，以後就照個標準來實行。

此時，主持人又問說，「有沒有哪些事做到一半，你可能會終止的，或者是你又要怎麼處理這些中斷的政策」？ 陳其邁直言，他認為南海太平島挖石油完全不具可行性，他會砍掉。另外像是滿天星計畫、就是補助大學生和公務員出國，但是一個人要兩三萬，財政負擔過大，連韓國瑜自己都做不下去。

當主持人問到韓國瑜最大差別在哪時？陳其邁坦言，他不會說那種不切實際的話語，像南海挖石油，或者是摩天輪，他做的事情和說過的話，都是實實在在的，這就是他的風格。

陳其邁強調，他在行政院有工作一年多的時間，就在協助台灣科技產業的發展，以及解決青年就業的相關問題，他都有經驗，因此他知道政策和國家的願景，他也知道如何去整合和國際大廠合作的機會，所以解決問題的方式，他相信這個才是一個好的高雄市長具備的一個條件。且他要制定政策時，都會把政策執行想清楚，他才會去提出施政的願景。

(中時新聞網)