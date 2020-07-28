美國模式模擬周六(8/1)呂宋島東方海面有熱帶擾動，可能發展成颱風。氣象專家吳德榮表示，模式模擬與台灣距離不遠，若有威脅反應時間會較短。氣象局則預測，周日(8/2)低壓帶內雲系、水氣就會接近台灣。此外，全台今明兩天午後雷陣雨機率高，有局部短時大雨、豪雨發生機率。

左圖為歐洲模式(ECMWF)31日在呂宋島東西方海面為「季風低壓」環流所盤據；右圖為美國(GFS)模式則是在呂宋島東方海面的「熱帶擾動」先發展。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」/圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周五(7/31)菲律賓東、西方海面被季風低壓環流盤據，有利熱帶擾動發展，歐洲模式模擬周六(8/1)呂宋島東西方海面為季風低壓環流所盤據；美國(GFS)模式則是在呂宋島東方海面的「熱帶擾動」先發展，各國模式在周六之後分歧，但由於兩者相對於台灣，距離皆不遠，若對台灣有威脅反應時間將會較短。

氣象局預報員劉沛騰也指出，南海至菲律賓東方海面的低壓帶內可能有熱帶系統發展，至於會不會發展成颱風，要周四、周五(7/30、31)之後再觀察才比較知道。下周日、一(8/2、3)南方海面低壓帶內雲系會北移、水氣接近台灣，東半部、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲午後雷陣雨，各地山區有大雨發生機率。

氣象局表示，周三(7/29)風場為東南風，花東不定時有局部短暫雨，清晨至上午中南部沿海有雨，其他地區多雲、午後雷雨區域有機會減少，大臺北午後降雨機率降低，其他地區午後仍有局部短時大雨或豪雨發生。

周四至周六(7/30~8/1)太平洋高壓逐漸從臺灣北方海面向西伸展，午後降雨減少，剩西半部地區及東半部山區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢，花東不定時會有局部短暫陣雨。

(中時新聞網)