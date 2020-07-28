新冠肺炎持續在全球蔓延，而今更傳出有寵物確診的個案，27日晚間有外國媒體報導，英國出現首例寵物貓確診新冠肺炎個案。專家表示，這是英國首起確診的動物感染病例，但並不代表新冠肺炎病毒可透過寵物傳染給人類。

根據《BBC》報導，染疫寵物貓的飼主日前曾接受篩檢確診，推測這隻寵物貓應是被主人感染了病毒；英國首席獸醫官密道米斯（Christine Middlemiss）表示，「這是非常罕見的案例，到目前為止，發現遭感染病毒的動物僅出現輕微的症狀，且在幾天之內就康復。」在經過治療後，目前飼主和染疫的寵物貓皆已恢復健康。

密道米斯，「（目前）仍沒有證據顯示寵物會直接將病毒傳播給人類，我們將繼續密切關注這種情況，若有任何異狀，將會立即通知飼主處理方式。」英格蘭公共衛生署主任陶艾爾（Yvonne Doyle）指出，若寵物曾和染疫者接觸過，病毒極可能停留在皮毛上，呼籲人們養成隨時洗手的習慣，尤其在觸摸寵物前後更要注意。

英國獸醫協會主席丹妮拉多斯·桑托斯（Daniella Dos Santos）則表示，「我們建議感染新冠肺炎或有相關症狀，正在自主隔離中的飼主，為以防萬一，這段期間最好禁止和寵物接觸，並注意保持良好的衛生習慣。」

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(中時新聞網)