高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁近期陷入論文抄襲爭議，形象大傷恐影響選情。然而，有名黨內高層直言，李眉蓁要守住高雄3成選票，恐怕機會渺茫。他說黨中央本來預設門檻是鞏固藍營在地的基本盤，如今只能確保31日的議長補選順利，至於市長補選則只要順利走完就好。

李眉蓁25日在競選總部成立大會，面對論文抄襲風波，她自嘲是全台知名度最高、媒體版面最多的人。她強調，「我的學歷不重要，重要的是高雄的未來！」她痛批民進黨治理高雄20年，連生存基本的陽光、空氣、水都沒辦法給高雄人保障。但民進黨不知檢討，現在為了打垮她，連國家隊都進駐陳其邁的競選總部，「民進黨只會修理人，為何不把高雄未來修理好？」

據《鏡週刊》報導，李眉蓁爆發論文抄襲風波時，黨主席江啟臣危機處理進退失據，讓黨內「倒江」聲浪高漲！並認為黨中央無力在事件爆發的第一時間強勢介入拆彈，讓李眉蓁上演荒腔走板的快閃記者會，重創李眉蓁選情。

有黨內高層感嘆表示，李眉蓁要守住高雄3成選票，恐怕機會很渺茫。他透露，黨中央原先預設的門檻是鞏固藍營在地的基本盤，並拉開跟民眾黨差距。未料事件爆發後，只能先確保議長補選順利，市長補選一役則只要順利走完就好。

(中時新聞網)