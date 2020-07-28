美國四大指數全面收高，漲幅介於+0.43~+3.23%。其中，高科技指標股表現優異，台積電ADR(TSM)上漲12.65%、高通、美光、APPLE、NVIDIA漲幅超過2%，僅Intel跌下2.02%表現較差。此外，特斯拉上漲8.65%、聯電ADR(UMC)上漲15.87%、日月光ADR(ASX)上漲5.97%。

近日台積電ADR暴衝，帶動周一台股跳空高開，盤中與2454聯發科攜手，推升加權指數一度創12686歷史新高位。但隨即在資金排擠、居高思危之下，市場買盤逐漸縮手，尾盤台股漲幅收斂，12600點大關無功而返。終場指數報收12588.30點，上漲284.26點，漲幅2.31%。

OTC指數開高走低，生技醫療版塊領跌，收盤下跌1.72點，收在160.64點，連續兩天收長黑K線。目前上方壓力在月線166.87點，下方支撐則為季線153.98點。

周一台股衝高震盪，收上影線黑K線，再創台股新高價，成交量微縮至2,533.81元，後續需價漲量增趨勢，較有利多方續攻。日KD指標再度黃金交叉、MACD柱狀體由負轉正。

近期加權指數持續創高，但因國際股市大幅震盪(新冠疫情、中美關係等因素)，加上短線技術面過熱，恐怕陷入高低大幅震盪態勢，但整體中期偏多格局未變，維持類股輪動加速態勢。

近期美國即將進入財報周，台股亦將公布半年報，短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股操作，慎防追高風險。

(時報資訊)