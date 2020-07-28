一般對號車票預訂，將從前14天提早至乘車前28天。(圖/台鐵提供)

常搭台鐵的民眾注意，預售票將出現新變動！台鐵局規畫，自8月5日起一般對號車票預訂，將從乘車前14天提早至前28天，但不含訂票日。此新規定將有助於10月中秋節、國慶日連假期日的疏運。民眾搭火車返鄉或到他縣市出遊，別忘記提早訂票。

台鐵局表示，未來旅客可於乘車日前4週開始訂票，例如8月10日周一開放預訂9月7日周一乘車票)，每逢周五可多預訂二天至四周後周五、六、日的乘車票，例如8月14日開放預訂9月11日周五、9月12日周六及9月13日周日乘車票。

台鐵局表示，預定8/5凌晨0點起上路的訂票更改規定，主要考量是簡政便民，讓出遊、返鄉、返工民眾更方便，能一次預購去回程車票，避免返鄉、出遊後不能買到回程車票。另外，旅遊需住宿時也可及早訂房，轉乘高鐵或其他運具時更具彈性。

台鐵局說，團體票預訂也有同步調整，將從現行前2個月起至乘車日前20天車票，調整為乘車日前2個月至乘車前35天。至於實施「花東常態實名制」、「連假加班實名制」車票，則改為「花東常態實名制」、「連假加班實名制」車票，優先提供符合資格的旅客訂票。

一般車票訂票時間提早，台鐵其他3日券、5日券的訂票也有更動，凡購訂TR-PASS的票券，會30日前開放預購，使用期間則為啟用日往後連續使用3日或5日。

至於退票手續費仍維持4個級距調整，乘車日當天退票：每張按票價百分之二十核收，且不得低於20元；距乘車日二日至三日：每張按票價百分之十核收，且不得低於20元；距乘車日四日至二十五日：每張20元；距乘車日二十六日起：每張10元。

(中時新聞網)