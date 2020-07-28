小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】擠下VISA 台積市值全球第10大

英特爾7奈米製程延後半年將委外代工，台積電24日ADR盤後大漲9.69％，激勵台積電27日股價開高走高，終場攻頂漲停板價424.5元，市值突破11兆元，帶動台股盤中一度突破歷史高點至12,686.36點，並貢獻大盤點數高達329.89點。

【2】半導體市值占比 破紀錄

晶圓代工龍頭台積電27日氣勢如虹，挾外資圈全面升評、調升財務預期威力衝上漲停，帶動晶圓代工二線廠聯電、IC設計龍頭聯發科等指標股全速狂飆，半導體族群市值來到15.73兆元，占台股比重衝至37.4％，族群市值版圖刷新紀錄。

【3】聯發科擠下鴻海 登市值二哥

聯發科27日股價大漲53元，漲幅7.85％，達728元創高，市值達1.15兆元擠下鴻海，居台股第二大市值，鴻海受累大陸立訊搶單疑雲，27日市值降至1.08兆。台股上演著「聯發科上、鴻海下」基調，奠定IC設計為台股強勢股的地位。

【4】股匯雙漲 台幣創逾2年新高

台股開盤後一舉衝破歷史高點12,682點，外資匯入在股市由賣轉買搶一波行情，激勵新台幣升勢強勁，盤中最高上揚逾2角來到29.335元，尾盤升幅大為收斂至4.9分，收盤價29.507元仍創逾兩年三個月新高。

【5】一個台股，兩個世界… 78％漲不動、殭屍股橫行

台股強強滾，上市櫃27日成交值3,276億元高峰，並在台積電爆量436億元衝上漲停的領頭之下，台股創多項新紀錄，但「一個台股兩個世界」，卻有約78％的個股收跌或平盤，並驚見20檔成交量掛零的殭屍股，合計更有高達440檔個股，成交量低於100張，占比超過25％。

(中時新聞網)