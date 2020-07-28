春訓時防備新冠疫情最謹慎的馬林魚，27日不幸成為首支大規模感染的球隊，11位參與客場作戰的球員染病。球團執行長吉特(Derek Jeter)聲明指出：「延後主場開幕戰是正確的決定，我們試著掌握整個情況，球隊在檢驗報告出爐前將會留在費城。」

《insider.com》引述流行病學博士Zachary Binney的看法，他驚訝病毒可以這麼迅速穿透馬林魚的防線。「情況之糟糕遠超乎我的預期。我們必須弄清那是如何爆發的，是有球員跑去夜店嗎，是在休息室還是訓練場傳染？」他還建議大聯盟讓馬林魚「隔離兩周」，他們的對手費城人也該「隔離5天」。

雖然棒球不需要很多肢體接觸，馬林魚也可能傳染給費城人球員。《美聯社》記者引述一位教授Arthur Morris的看法，「任何稍具流行病知識的人都能預見這種情況，這是一個注定失敗的計畫(大聯盟復賽)，但他們還是做了。」

大聯盟等不了那麼久，總裁曼佛雷德(Rob Manfred)覺得不需要隔離：「如果檢測結果還可接受，馬林魚周三(台灣時間30日)會在巴爾的摩(金鶯主場)繼續比賽。」馬林魚主場開幕戰取消，原本抵達邁阿密的金鶯隊已飛回家。儘管疫情在隊上爆發，馬林魚球員也不願退賽，他們將從佛州基地載來另一批填補空缺的球員。

(中時新聞網)