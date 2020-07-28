詐騙手法越來越多，近期在澳洲雪梨發生多起大陸留學生的「假綁架」案件，騙徒會說服當地大陸留學生扮演自己被綁架，並將畫面拍攝下來，再向他們在大陸的家屬勒索贖金；今年警方已接到8起類似案件，其中一名被害者家屬被騙了高達200萬澳元贖金（約台幣4190萬元），今年以來騙徒共得手320萬澳元（約台幣6692萬元）。

據《BBC中文網》報導，騙徒會假裝代表大陸大使館或其他機構人員，向被害學生打電話，並謊稱他們在大陸犯罪，再告知他們若想要避免被逮捕或遣返的話，就必須繳交贖金。在某些案件中，騙徒說服被害學生不要與家屬聯繫，再帶著他們入住飯店假裝人質，甚至拍攝被綁架的畫面，向學生家屬進行勒索。

在綁架案件內，其中一名被害學生父親看到女兒被綁架影片，立刻繳了200萬澳元，隨後他向雪梨警方報案，警方1小時在一家旅館內找到他的女兒，身體沒有受到任何傷害，且非常安全。警方調發現，在其他類似綁架案中，被害家屬遭詐騙贖金約2萬澳元（約台幣41萬元）至30萬澳元（約台幣628萬元）不等。

澳洲警方表示，過去幾個月內類似案件大增，幾乎每周都有一名受害者受騙，由於文化因素，有些國際學生較孤立，因此成了騙徒鎖定目標。警方建議學生，要了解有這類的犯罪案件存在，若身邊有朋友發生類似事情，請立即報警尋求協助，以免受騙上當。

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(中時新聞網)