何超蓮所開設的牛肉麵店昨宣布關店。（圖／翻攝自 IG）
何超蓮所開設的牛肉麵店昨宣布關店。（圖／翻攝自 IG）
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親愛的🐂迷們： 經過連日的深思熟慮，終於跟股東達成共識而作出沉痛決定，即日起我們旺角雅蘭二店要先跟大家說聲再見。 抗疫期間，我們秉承對食物品質和味道的堅持，每天保持正能量跟大家一起加油、打拼。 面對疫情沖擊，相信我跟其他餐飲同業都面對著相同難關，嘗試不同飲食優惠推廣卻抵擋不住人流頓減和高昂租金，最後就是每個月都入不敷支，關閉旺角店就是此刻無可奈何的選擇。 眼見疫情越趨嚴峻，股東也只好建議先暫別再重新調整出發，確實深切體會創業容易守業難的道理。 我特別要感謝玖伍每一位努力的夥伴，就是有你們作堅強的後盾，我們才可以攜手走到現在。我絕對相信這只是我與我的團隊們短暫的分離，現在分離就是待走更遠的路。靜盼疫情過去🌈，我們會再整裝待發，尋找新的店面，呈現更美好的玖伍。 再次跟大家說聲對不起，我們之後定會再見🤗。但記得哦，🐂迷們還是可以去銅鑼灣店 @jiuwubeefnoodleshk 繼續支持我們的～ 玖伍繼續和你一起同心抗疫❤️不要鬆懈，勤洗手，保持樂觀正能量，終會衝過困境迎來新一頁。

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澳門賭王家最近風波不斷，本月初全家人先是送大家長何鴻燊出殯後，近日傳出3房之子何猷啟秘密離婚並結新歡，被封為「最美千金」的何猷啟龍鳳胎姊姊何超蓮昨(27日)也忍痛宣布，將關掉旗下牛肉麵分店，主因是不敵新冠肺炎影響，每月入不敷出，只好先斷尾求生。

何超蓮最近與男星竇驍戀情備受矚目，私下何超蓮其實也相當有生意頭腦，兩年前便將台灣牛肉麵引進香港開店，據知該店今年才在旺角開設分店，未料遭遇新冠肺炎疫情衝擊，開立不到半年便黯然宣布關店，何超蓮昨在IG表示：「相信我跟其他餐飲同業都面對著相同難關，嘗試不同飲食優惠推廣卻抵擋不住人流頓減和高昂租金，最後就是每個月都入不敷支」。

何超蓮說，選擇關分店是無可奈何的決定，「確實深切體會創業容易守業難的道理」，並表示：「我絕對相信這只是我與我的團隊們短暫的分離，現在分離就是待走更遠的路。」之後會整裝待發尋找適合的新店面，而目前她所引入的「玖五牛肉麵」在香港關掉旺角店後，僅剩銅鑼灣店。

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(中時新聞網)

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