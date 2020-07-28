何超蓮所開設的牛肉麵店昨宣布關店。（圖／翻攝自 IG）

澳門賭王家最近風波不斷，本月初全家人先是送大家長何鴻燊出殯後，近日傳出3房之子何猷啟秘密離婚並結新歡，被封為「最美千金」的何猷啟龍鳳胎姊姊何超蓮昨(27日)也忍痛宣布，將關掉旗下牛肉麵分店，主因是不敵新冠肺炎影響，每月入不敷出，只好先斷尾求生。

何超蓮最近與男星竇驍戀情備受矚目，私下何超蓮其實也相當有生意頭腦，兩年前便將台灣牛肉麵引進香港開店，據知該店今年才在旺角開設分店，未料遭遇新冠肺炎疫情衝擊，開立不到半年便黯然宣布關店，何超蓮昨在IG表示：「相信我跟其他餐飲同業都面對著相同難關，嘗試不同飲食優惠推廣卻抵擋不住人流頓減和高昂租金，最後就是每個月都入不敷支」。

何超蓮說，選擇關分店是無可奈何的決定，「確實深切體會創業容易守業難的道理」，並表示：「我絕對相信這只是我與我的團隊們短暫的分離，現在分離就是待走更遠的路。」之後會整裝待發尋找適合的新店面，而目前她所引入的「玖五牛肉麵」在香港關掉旺角店後，僅剩銅鑼灣店。

(中時新聞網)