周一華爾街三大指數收高，投資人在進入超級財報周之際壓寶明星科技股，而新一輪新冠肺炎紓困振興法案的進展亦是市場關注焦點。

在加發失業給付措施於月底到期前，美國參議院共和黨團正加速敲定規模約1兆美元紓困法案的細節，隨後將與民主黨陣營展開兩黨協商。

周一收盤，道瓊工業指數漲114.88點或0.43%，為26,584.77點。標普500指數漲23.78點或0.74%，為3,239.41點。那斯達克指數漲幅領先，終場漲173.09點或1.67%，為10,536.27點。

標普500指數11大類股，僅金融股與公用事業股收黑，分別跌1.3%與0.8%。科技股、材料股與地產股表現亮眼，分別漲1.6%、1.4%與1.1%。

本周將公布財報的蘋果、亞馬遜、臉書與Alphabet，為標普500指數帶來最大的提振。蘋果上漲2.3%，網飛（Netflix）與微軟亦走高。分析師表示，近幾日下跌的FAANG+M股票吸引買盤進場。亞馬遜獲數位分析師調升目標價，股價收漲1.5%。

美國生技公司Moderna展開其新冠狀病毒候選疫苗的第三階段試驗，並獲得美國政府額外撥款4.72億美元進行疫苖研發，股價大漲9.2%，亦為市場帶來提振。

(時報資訊)