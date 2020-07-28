前高雄市長韓國瑜遭罷免後，一度傳出將規劃全台巡迴謝票，但遭高雄市政府前新聞局長鄭照新出面駁斥。不過，知情人士指出，韓營仍在規劃謝票一事，疑似為復出暖身，若韓真重出江湖，勢必影響局勢。

韓國瑜目前仍在沉潛，日前被民眾直擊出現在高鐵雲林站，身邊還有女兒韓冰、兒子韓天，感覺起來精神相當不錯。目前韓國瑜並未透露下一步計畫，是否角逐下一任國民黨主席也引發高度關注，

據《鏡週刊》報導，知情人士透露，韓營正規劃8、9月開始全台謝票，擬為復出打頭陣，但日前韓國瑜出面反駁有關提名高雄市長補選候選人李眉蓁一事，且是否為李眉蓁站台也未有明確答案，是否競逐黨主席也還未可知。

根據黨務人士觀察，挺韓勢力並未瓦解，只要韓國瑜站出來號召，深藍歸隊，將不利江啟臣及朱立倫。挺朱人士坦言，朱立倫的困境在於韓要不要選黨主席，若韓真的重出江湖，勢必會成為朱立倫最大對手。

(中時新聞網)