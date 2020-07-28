史上最高威力彩頭獎31.24億元，終於在昨（27日）晚開出，獎落北市大安區「彩盈寶彩劵商行」與南投縣竹山「大運發商行」，2注均分15.62億元。幸運得主樂開懷，但一名網友卻是嘔到槌心肝，他買的彩劵包括第一區6個號碼與第二區1個號碼，竟然都與頭獎7個號碼「差1號」，結果這張「完美錯開」的獎劵，一毛錢也沒中，讓他不禁大嘆「今日我最廢」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出2張照片，1張是台彩昨晚間開出的第109000060期威力彩號碼，第一區獎號為05、08、19、21、27、37，第二區號碼02；另1張是自己買的彩劵號碼，分別是第一區04、07、18、20、28、38，第2區01。

其中第一區04、07、08、20，比頭獎「少1號」，28、38則「多1號」，第二區的01也比頭獎的02「少1號」，總共7個號碼因為多1號與少1號，成了這次威力彩「最悲情摃龜人」，難怪原PO會大嘆：「今日我最廢」。

(中時新聞網)