美國聯邦貿易委員會（FTC）於周一（27日）公告，德國福斯汽車2015年爆發「柴油門」醜聞後，陸續已向客戶支付了超過95億美元（約2826億台幣），補償程序已基本完成。

2016年，FTC指控福斯汽車於2015年銷售到北美的柴油車中置入「矇騙軟體」，以達到通過排放測試的目的，故意欺騙消費者，事件爆發後，當時的執行長文德恩（Martin Winterkorn）為此下台，福斯汽車因為此案被判賠受影響的汽車買主和承租人103億美元，這些人購買了2009年至2015年款的柴油Jetta、Passa、 Golf、Beetleor或奧迪A3，有資格獲得汽車回購付款或保留自己的汽車並對其進行改裝以滿足排放標準。

根據FTC周一的法院總結，絕大多數的車主決定不留下汽車，超過86％的完成索賠流程的客戶決定退還汽車，而不是對其進行修改以滿足排放法規。

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(中時新聞網)