台積電(2330)周一漲停帶動台股創下12686歷史新高，不過也因資金短線過度集中在相關半導體身上，而出現資金排擠效應，造成生技股持續重挫以及其他股票的拉回整理，終場指數以上漲284點收在12588點，成交量為2523億。

雖然美中關係持續緊張，國外疫情持續嚴峻，不過川普應該也不樂見美股在大選前就提前重挫下去，所以在11月3日美國大選前美股縱使不會漲、也應該是撐在高檔區間震盪，所以只要美中關係沒有進一步失控、擦槍走火的話，美股道瓊和陸股觀察季線支撐，NASDAQ和費半指數若近日能再站回月線、就仍是沿月線盤堅格局，否則就和道瓊一樣進入區間整理。

至於台股，目前仍是沿月線盤堅，除非跌破月線並造成月線下彎，才有機會回測季線進入區間中段整理。不過目前看來，應該還是距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現較大幅劇烈震盪整理。

只不過隨著指數愈漲愈高，市場居高思危戒心愈高，所以在選股更需著重在基本面，12000點之上已不是上半年的投機行情，亂槍打鳥射飛鏢或亂追短線強勢股就可以賺錢的。

(時報資訊)