前高雄市長韓國瑜遭罷免後，目前持續沉澱中，不過韓在臉書的文章，仍有一萬多人按讚並持續關注韓的下一步。臉書粉絲專頁「聲量看政治」列出全台政治Youtuber排名，韓仍排名第五，該粉專寫道「韓國瑜雖已被罷免，但由於Youtube頻道經營堅強，網路實力仍在」。

韓國瑜罷免案過關，總投票率達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜。韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，令許多支持韓的民眾痛心。對於罷免結果，韓國瑜表示，感謝市民給他機會、感謝團隊的努力，也很遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，他最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」昨貼出全台政治Youtuber排名，其中韓國瑜仍排名第五，可見其網路實力仍堅強。該粉專提及，目前為止，台灣排名前五大的政治人物Youtuber，第一名為台北市議員邱威傑（呱吉），訂閱人數：572,000人、觀看次數86,239,006人次。第二名則為台北市長柯文哲，訂閱人數：451,000人、觀看次數37,274,263人次。第三名是總統蔡英文，訂閱人數：385,000人、觀看次數28,359,161人次。第四名是台灣基進黨立委陳柏惟，訂閱人數：190,000人、觀看次數24,943,835人次。值得注意的是，第五名為韓國瑜官方頻道，訂閱人數：156,000人、觀看次數14,595,993人次。

該粉專提及，韓國瑜雖已被罷免，但由於Youtube頻道經營堅強，網路實力仍在。

(中時新聞網)