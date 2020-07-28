隨著科技的進步，不少國家都早已開始進行數位化的工作，用著科技來取代傳統繁瑣的流程。但這一切在日本似乎沒有太大的改變，就有日本官員認為，現在的年輕官員拿著紙本報告四處奔波的模樣，其實與他年輕時相差無幾。而且這一切的缺陷，都在新冠肺炎疫情中被暴露出來。

根據國外媒體《路透社》報導指出，雖然今年日本東京都政府以「數位轉型」作為主要政策，但事實上日本政府至今仍無法舉辦「跨部門」的視訊會議，而且只有少部分行政工作才能從線上處理。而在這次新冠肺炎期間，日本數位化進展低落的最大證據也浮上檯面，由於日本政府至今仍是偏好各種紙本文件，還有印章，所以導致日本無法及時、快速的發放紓困金給日本民眾。有不具名的官員對媒體表示「紙本文件與印章依然很常見，我所接觸的政治人物也偏好直接碰面會談。」

媒體認為，日本的官僚體制結構垂直、缺乏橫向溝通，這也是增加數位化推動的難度。政府單位裡每個部會、地方政府都會開發自己的電腦系統、區域網路，但由於每個部門的系統與區網是由不同供應商所提供，不僅部門之間的系統彼此都不相容，甚至連部會之間都無法召開視訊會議。日本前財務省官員木原誠二認為「他們現在仍在做和20年前一樣的事。」他認為年輕官員們，依舊帶著一堆紙本報告四處奔走、請求上級蓋章核准，這情形與他他20年前在大藏省（日本現財務省前身）工作時一樣。

日本綜合研究所數據顯示，政府作業僅有不到12%的工作，是透過網路進行的。改革監管小組也曾於去年7月發表的報告，估計如果政府不進行數位化，每年可能多花3億2300萬小時處理工作，換算成人事成本近80億美元（折合新台幣約2400億元）。瑞士洛桑管理學院的2019年數位競爭力排名顯示，世界第三大經濟體的日本，數位化競爭力排行在63個國家和地區中，排名第23名。經濟合作暨發展組織所發表的「數位經濟展望」報告，在31個國家中，日本是吊車尾，僅5.4%的民眾在辦公室會使用程式軟體工作，這數值遠低於丹麥、愛沙尼亞和冰島的70%左右。

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(中時新聞網)