台灣的美食再度躍上國際，讓全世界都看見！知名女歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）在近日於個人臉書與IG，放上台灣知名冰品「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」的外觀照片，還以「甜蜜」（sumfing sweet）字樣發文。由於她的臉書按讚人數有519萬，IG更多達4934萬粉絲追蹤，來自台灣的知名雪糕躍上國際，不但按讚樹瞬間破萬，還有台灣粉絲興奮留言大喊「this is fromTaiwan」，也有人開玩笑說「杜姊懂吃冰！」、「小美冰淇淋不可能請到Dua Lipa業配吧！」

杜娃．黎波是來自英國的知名女歌手，她曾獲得葛萊美獎最佳新人、全英音樂獎最佳英國女歌手等殊榮，是全球知名度與人氣都相當高的女歌手。過去在2018年時，她曾來台開演唱會，在台灣也擁有不少粉絲。

而她這次在個人社群大方PO出來自台灣的「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」冰品，這是小美冰淇淋最近幾年所新推出的超人氣商品，標榜以濃郁黑糖混和奶香，再搭配冰凍過還是Q彈好吃的珍珠，不只有許多網紅激推，拍攝開箱文；實際銷售成績也很不錯。

這是小美所推出的「黑糖珍奶雪糕」被杜娃．黎波公開點名稱讚，不但讓台灣粉絲又驚又喜，也讓全世界看到來自台灣這個美食王國的超強「食」力。

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(中時新聞網)