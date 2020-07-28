連續劇中為了劇情需要，經常會出現「土匪搶親」、「壓寨夫人」等情節，但印度東部東努沙登加拉省松巴島（Sumba）地區，卻真的有一項備受爭議的「綁架新娘」傳統習俗。當地男性會透過「綁架」手段來將心儀的對象娶回家，而遭綁架的女子常因擔心逃走後將面臨村內異樣眼光，而選擇「嫁給綁架者」。

根據《婆羅洲公報》報導，松巴島上至今仍存在著「綁架新娘」的傳統習俗，遭綁架的女子若逃走，還會面臨村人投來的異樣眼光，有許多女子因擔心名聲受損，只得「嫁給綁架者」。上個月當地「綁架新娘」的影片流出後，引起印尼全國譁然，立即要求當地政府廢除這項不道德的習俗。

據婦女權利組織「佩魯亞蒂」（Peruati）的記錄，過去4年中便曾發生過7起此類新娘綁架事件，而6月份被綁架的2名女子中，便有一人選擇嫁給綁架者。「佩魯亞蒂」的成員之一，阿普里莎塔拉瑙（AprissaTaranau）表示，「他們（被綁架女子）之所以留下是因為他們別無選擇，他們（因被綁架）被貼上了恥辱的標籤，人們會說他們不能結婚生子。許多婦女因為擔心這一點而選擇嫁給綁架者。」

當地資深的歷史學者弗朗斯沃拉赫比（Frans Wora Hebi）認為，「綁架新娘」的陋習不應該繼續存在，但政府當局長久以來都沒有採取任何行動制止這樣的行為，因此才有許多女子繼續受害，「（政府）沒有制定相關的法律，僅在事情發生時，才有人出聲譴責這樣的行為，卻完全不具法律的約束力。」而「綁架新娘」的影片在網路上流傳後，已在印尼全國掀起強烈的抗議浪潮，在全國強烈的輿論批判之下，松巴省地區的首長已在本月初簽署了一項聯合聲明，誓言將廢除這項陋習。

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(中時新聞網)