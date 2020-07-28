大陸中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」28日刊登評論文章指出，美國參議院對外關係委員會日前發布無端指責大陸數位技術發展的報告，將大陸發展數位技術歪曲為「數字威權主義」，汙蔑大陸在全世界監視和審查資訊，並企圖拉攏盟友建立所謂「數位權利基金」、「網路軍事學院」以圍堵大陸。目的是混淆視聽，結果卻只能是進一步暴露美方將數位技術政治化、打壓遏制大陸技術發展的險惡用心。

文章指，這次引生美方妒火的，竟然是大陸在抗擊新冠肺炎疫情過程中積極運用科學技術的有效實踐。科學技術是人類同疾病較量的銳利武器。大陸依法開展疫情防控風險資料服務，有效護佑大陸人民生命安全和身體健康，讓人工智慧、大資料、雲計算、生物識別等數位技術在疫情防控和經濟社會恢復發展方面發揮作用，有何不可？

評論認為，美方維繫「數字霸權」的意圖倒是暴露無遺。美國參議院對外關係委員會炮製的這分報告頻頻炫耀美國技術「首屈一指」，宣揚美國應發揮「領導作用」，卻十分害怕自由競爭，唯恐被大陸趕超。這分報告的措辭自相矛盾、漏洞百出，字裡行間透射著美國一些政客不容科學技術造福全人類的狹隘心態，也印證了美方圖謀技術霸權的真相。

文章指出，人們進一步看清美國一些政客的雙重標準和口是心非──他們雖然聲稱支援「數位技術帶動經濟發展」，但對大陸與開發大陸家合作建設數字基礎設施說三道四、百般阻撓。

「鐘聲」強調，長期以來，美方違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網路竊密與監聽、監控，斑斑劣跡，鐵證如山。從「維基解密」「史諾登事件」再到「瑞士加密機事件」，美方種種不道德行徑早就臭名昭著，「駭客帝國」醜聞的每一次曝光都讓世界驚歎：美國才是全球最大的網路攻擊者。

文章引述皮尤研究中心多年來多次調查結果顯示，超過90％的美國人對資料隱私和安全「基本沒有信心」；至少64％的美國人曾經歷過重大資料洩露事件；約42％的公眾不信任美國聯邦政府和社交媒體平台可以保護個人資訊；2019年擔心美國政府蒐集個人資訊且用途不明的美國人比例上升至64％。試問，美國一些政客緣何不認真面對美國民眾發自心底的不安全感、不信任感？

(中時 )