(10：30 更新內文)美國處理器大廠英特爾7奈米製成發展受阻，有望將晶圓代工業務外包，全球晶圓代工龍頭台積電有機會吃下訂單，帶動台灣半導體股周一強漲，甚至帶動台股盤中一度突破歷史高點12682點，台積電股價更是亮燈漲停，市值突破11兆元，成為全球市值第十大企業。台股延續強漲氣勢，周二開盤大漲349.12 點、以12,937.42點開出，隨後漲勢擴大至超過370點，台積電更是開盤大漲逾9%，報在464元。

在受惠於英特爾轉單效應下，以及先進製程技術無人能敵、本益與其他大型股比較明顯偏低等條件下，台積電ADR延續上周五大漲近10%氣勢，周一收漲12.65%，報在83.25美元。台積電與聯電在周一午盤前漲停鎖死，台灣IC設計大廠聯發科股價續創 18 年來新高，更超車台股市值二哥鴻海，成為台灣第二大權值股。

台股開盤10分鐘，上漲412.96點、暫報13,001.26點，站上1萬3大關。台積電股價漲停、報在466元，同為半導體股的聯電、世界先進股價全漲停；鴻海股價上漲3.30元或4.23%、暫報81.30元；大立光股價上漲110.00元或2.88%、暫報3,925.00元。

不過，隨著高檔賣壓出籠，截至上午10點30分，台股漲勢收斂，上漲149.47點、暫報12,737.77點，1萬3關卡失守。台積電股價上漲14.50元或3.42%、暫報439.00元；聯電股價上漲0.80元或3.69% 、暫報22.50元。

(中時新聞網)