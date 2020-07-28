氣動元件大廠亞德客-KY今(28)日下午將參加美商高盛亞洲證券舉辦法說會，說明第二季營運結果及第三季展望。市場盛傳，亞德客第二季合併營收不論用人民幣或新台幣計價，均創單季新高。囿於亞德客採借美元借款，將產生匯損，第二季EPS恐無法如原先預期挑戰5元，創新高。
亞德客原本預估端午節連續假期減少，將造成6月合併營收比5月份減少，而且跌破人民幣4億元。亞德客自結6月合併營收人民幣近4.03億元，年成長37.68％；折合新台幣19.99億元，年增幅17.14％。第二季合併營收人民幣攀升至12.67億元，季增幅73％，年成長31％；折合新台幣計價53.36億元，季增69％，年增21％；上半年合併營收人民幣19.99億元，年增17.14％，以新台幣計價84.93億元，年增9.14％。
亞德客表示，第三季氣動元件需求受疫情等因素影響，出現正反面不確定因素交錯，不過自動化設備及5G相關產業對氣動元件需求，將持續增溫，第三季可望出現淡季不淡。
(工商 )
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