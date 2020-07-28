搶攻父親節孝親商機，台北神旺大飯店普諾麵包坊，除推出連年熱銷的「頂級生巧克力蛋糕」供選擇，主廚余振堯特並設計推出了一款「擬真系」玩食蛋糕「石斑君」，以衝擊性視覺效果的寫實蛋糕鼓動玩食風尚，讓父親節充滿驚喜。

7吋造型蛋糕「石斑君」外型幾可亂真，主廚以鐵觀音慕斯做為主體，宜人茶香風味高雅，搭配帶有濃郁可可風味的巧克力蛋糕、咖啡慕斯、檸檬乳霜及洋梨凍，巧妙運用果香帶來清爽味覺，甜而不膩。寫實外觀則是以無數細節構成，主廚選用淺棕色的牛奶巧克力製成鏡面淋醬，精準的調色和自然光澤感使得蛋糕更接近原型，以天然竹炭粉點綴出石斑頭部特有的黑色斑點更是絕妙。

兼具造型與美味的7吋「石斑君」蛋糕，每個1250元。除了節慶新品，8月2日前於普諾麵包坊忠孝店預訂6吋以上頂級生巧克力蛋糕，並於8月6日至8月8 日提貨，可享88折優惠；位於京站商圈的承德１號分店則推出8月5日前預訂店內任一款6吋以上蛋糕，並於8月6日至8月8日提貨，可享8折的優惠。

誰說蛋糕一定是圓的，普諾麵包坊西點主廚余振堯，擅發想各式造型蛋糕，今年父親節更是打破框架，發揮創意與玩心，推出吸精度百分百的「石斑君」。這款蛋糕從研發、製模、口味設計皆不假他人之手，不但外觀與眾不同，內餡同樣藏滿驚喜。主廚選用茶香定位父親形象，以鐵觀音呈現男性的沉穩與溫柔，褐色茶湯拌入乳白鮮奶油，由輕至重，攪打成綿滑慕斯，搭配法國諾曼第產區Isigny頂級發酵奶油製作清爽檸檬乳霜、選用法國進口洋梨果泥做成的果凍、帶有成熟大人風味的咖啡慕斯與巧克力蛋糕，與底層的巧克力榛果脆片，滿滿的甜蜜，是佳節最佳獻禮。

造型蛋糕最重要的外觀，除了顏色貼近原型，質地與細節更需巧思與技術。主廚將牛奶巧克力混合可可比例較高的黑巧克力製成鏡面淋醬，營造出新鮮魚皮的光澤感，接著將筆刷沾上可食用的竹炭粉，調成醬後，輕灑出細部斑點，最後嵌入黑、白巧克力製成的靈動雙眸才算完成主體。將成品放置於特製木盤，並在周圍撒上薄荷檸檬凍偽裝的冰塊，彷彿現剖鮮魚的樣貌，讓人會心一笑。7吋石斑君蛋糕，每個1250元。

另款熱賣款招牌商品「頂級生巧克力蛋糕」是以頂級苦甜巧克力添加適量白蘭地與波美糖水製成的酒糖，為蛋糕增添淡雅酒香，搭配比利時巧克力、香草、與奶油製成的甘納許夾層，滑順濃郁，是連年熱銷的經典款。

(工商 )