搞懂<股市中的食物鏈>,你的鈔票和人生,才不會被吞得莫名其妙...

生技妖股＜天國一輝＞在連續幾天跌停後，昨天(7月22日)突然又打開漲停，有些今天盤中又跌停鎖死，尾盤又拉高漲停。

許多被搞到快瘋掉的散戶，紛紛抱怨主力到底在搞什麼，真的讓人看不懂。

這時候到底是該認賠閃人？還是該進場抄底或攤平？

圖文/狄驤授權提供

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這幾天也有粉絲問我，難道連主力也被震到不知所措嗎？

否則，為何這類股票上上下下沒有邏輯，讓人挫敗感很大，感覺怎麼做都是錯？

我說，本來讓散戶感覺怎麼做都是錯，就是主力最厲害的絕招之一，並不是主力也暈頭轉向，不知所措。

那位粉絲又問，為何主力要這樣折磨散戶？

因為，你們是<股市食物鏈>的最低層，籌碼和專業度最少，心理籌碼壓力最大，所以你們才會覺得挫敗感和不知所措。

相對的，主力就是要你們被雙巴到懷疑人生，才會乖乖把錢交給他們。

所謂的＜股市中的食物鏈＞，是我在【狄式<暗黑>投資心理學】一書中提到的，是指在股市中，也有大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米吃浮游生物的生態圈。

最上層的，是籌碼最多，專門拿刀叉吃人肉的美食家。

他們往往是財團或法人或公司經營高層，他們是大戶，籌碼多到可以吃主力和主力以下階層的食物，如果他們看哪個主力不順眼，真的想讓主力翻船的話，大戶手上的強大籌碼，還是可以修理主力。

然而，平時沒事大戶是不會高調出來控盤的。

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主力則是金主，或少數和金主勾結的不肖投顧老師或公司。

主力錢多又有內線和利用媒體放假消息，專吃＜中實戶和具專業技能散戶＞和以下階層的投資人。

＜中實戶和具專業技能散戶＞則是吃<NPI非專業散戶>和以下階層，<NPI非專業散戶>則只能吃<散戶中的菜鳥>，也就是剛進場什麼都不懂的小白免。

或許你不相信，除非你技術高超和嚴守紀律，可以破解主力的操作手法，否則，股市中這種＜食物鏈＞的上下關係和連結，是非常穩固且牢不可破的。

如果你是最低層的＜散戶中的菜鳥＞，是剛進場什麼都不懂的小白免，主力們除了用錢玩弄你，更會用股市中的＜暗黑心理戰術＞來折磨你，你根本很難逃脫被當成最底層肥料的命運。

主力如何用＜暗黑心理戰術＞來折磨你呢？

他們的劇本套路和技巧千百種，三天三夜也唱不完。

其中，主力最厲害的一招，就是讓「你」覺得「不管怎麼做都是錯」。

例如，當你聽到媒體報導某支股票後勢看好，甚至有法人認養，然而，只要你一進場，主力就把你「巴下來」，當你認賠殺低，主力又把你「巴上去」。

這樣巴來巴去，巴到最後，你的臉必然被打到腫得像豬頭。

這次的＜生技妖股大屠殺＞慘劇就是主力的傑作。

這個時候，只要是人，都會開始感到「人生迷惘」，開始懷疑，到底股市裡面真的可以賺到錢嗎？

不幸的是，大部分的散戶都是鐵齒的，他們心中永遠相信，股市裡是可以賺到錢的，這次被巴到破產，只是運氣不好，並不是自己笨，或是股市裡暗藏著可怕駭人的食物鏈。

然而，這種超鐵齒的散戶只是少數。

大部分的散戶只要破產一次，就不敢再相信自己在股票上的操作能力。

話說回來，這種主力操控的股票，都是專炒短中線的中小型股，尤其是OTC的中小型股。

像這次演出妖股大屠殺的生技類股，就是OTC的中小型股，因為股本小，籌碼不多，容易被操控。

事實上，只要你不亂碰這類被主力操控的小型股，就不會被圈進當食物鏈的底層肥料。

相對的，只要你嚴守紀律，懂得透過＜總體經濟＞的投資策略，來做中大型股的＜中長線總投佈局＞，主力就坑殺不了你，你也可以和法人和公司派這類籌碼公開的大戶，平起平坐。

否則，你的每一步，始終都在投機短線型主力的手掌心裡。

*本文部分內容摘自【狄式<暗黑>投資心理學】

※本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)