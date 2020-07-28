根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導，籃網當家球星厄文替決定不參加復複賽的WNBA球員設立150萬美元基金。

厄文成立的150萬美元基金將資助因個人、職業生涯考慮、健康和安全等原因選擇不參加復賽的WNBA球員。

厄文去年離開塞爾提克之後加盟籃網，本賽季因為受傷只打了20場比賽，場均27.4分、6.4助攻、5.2籃板，今年2月21日接受右肩膀手術進而賽季報銷，3月13日球季因為新冠肺炎而被迫停賽，也讓厄文有機會重新回到球場。

然而卻因為美國黑人佛洛伊德枉死事件引發了全美黑人平權運動，厄文多次在公開場合反對復賽，甚至在6月中發動一場球員電話會議鼓吹球員不要參加復賽，並且獲得不少球員的支持。

NBA即將在31日於奧蘭多迪士尼世界重新開啟賽季，WNBA也同樣在本周復賽，詹姆斯、保羅、利拉德和韋斯布魯克等巨星們也都力挺WNBA復賽。

(中時 )