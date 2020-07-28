繼昨天新增4例境外移入確診後，中央流行疫情指揮中心今（28日）再宣布，新增5例境外移入，因此下午2點將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明「新增個案」與「泰籍移工接觸者及檢驗」的相關事宜。
泰國疫情指揮中昨在記者會宣布，新增4例境外移入確診，在返泰隔離期間確診，其中3人是從美國返泰，另有1人是從台灣搭乘CI831班機返國，已該個案的疫調進行中，但不排除為台灣本土病例。
(中時新聞網)
繼昨天新增4例境外移入確診後，中央流行疫情指揮中心今（28日）再宣布，新增5例境外移入，因此下午2點將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明「新增個案」與「泰籍移工接觸者及檢驗」的相關事宜。
泰國疫情指揮中昨在記者會宣布，新增4例境外移入確診，在返泰隔離期間確診，其中3人是從美國返泰，另有1人是從台灣搭乘CI831班機返國，已該個案的疫調進行中，但不排除為台灣本土病例。
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