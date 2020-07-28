台積電ADR連續第二個交易日飆漲，台股28日開盤跳空大漲，指數開在12,951.72點，大漲363.42點，台積電（2330）在市場買盤推升下，開高在464元，漲幅逾9％，加權指數向上攀高，狂奔邁向萬三關卡。

美國參議院共和黨公布新一輪紓困草案，規模1兆美元，失業補貼為民眾失業前70％的薪資水準，台積電ADR大漲12.65％，激勵費城半導體指數跳高，再加上大型科技股於財報公布前勁揚、人們盼望疫苗能如期出爐，促使美國四大指數全面收高。

道瓊工業平均指數7月27日上漲0.43％（114.88點）、收26,584.77點。那斯達克指數上漲1.67％（173.09點）、收10,536.27點。費城半導體指數大漲3.23％（65.91點）、收2,104.62點。

資深證期分析師李全順分析，台積電ADR連日飆漲，創掛牌新高價。大漲主因全球IC設計龍頭英特爾先進奈米製程遇到開發瓶頸，恐要委外代工，讓擁有IC晶圓代工最先進製程的台積電成為不二人選，市場專家一致看好台積電將瓜分大部分英特爾轉單。

李全順認為，台積電是市場超強吸金機，帶動台股加權指數震盪走高，持續向上突破，操作上，建議買黑不買紅。台積電市值突破12兆元，占台股市值比重持續上升，這支巨獸是台股多空的最愛，也將是台股最大隱患。

(工商 )